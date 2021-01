Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 gennaio 2021: 1.355 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 1.355 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 20.255 tamponi effettuati.

Coronavirus Italia, il bollettino del 22 gennaio 2021: 13.633 nuovi casi, 472 i decessi

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 22 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 47.289 (+391), di questi 45.626 in isolamento domiciliare. Sono 932 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 222 (+1), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1441 (+5). Si registrano purtroppo 32 vittime. Il tasso di positività adesso è al 6,6 %.

I casi città per città

Catania 356, Palermo 289, Messina 297, Caltanissetta 51, Agrigento 56, Ragusa 32, Trapani 152, Siracusa 106, Enna 16.