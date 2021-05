Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 maggio 2021: 493 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 493 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.335 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 21 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta dunque al 1.9%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.015 . In calo anche i ricoveri: -30 rispetto alla giornata di ieri (in totale 788 ), di cui 99 in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 202.0560 e i decessi a 5.720. Da inizio pandemia sono 221.811 le persone contagiate dal Covid-19 in Sicilia.

Catania è la città in cui si registra l’incremento maggiore di positività con 145 casi registrati, 90 a Palermo, 96 a Messina, 24 a Siracusa, 44 a Trapani, 36 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 36 ad Agrigento e 10 a Enna.