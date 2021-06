Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 giugno: 135 nuovi casi, nessun morto

I dati, aggiornati ad oggi 20 giugno, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

E' di 135 il totale dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 183 di ieri. Nessun morto nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime siciliane del virus resta dunque a quota 5.936. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 265, 26 delle quali in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso e 239 in area medica. E’ quanto si evince dal bollettino del 20 giugno covid 19 del ministero della Salute. Il numero dei tamponi processati è stato di soli 5.835 (ieri 13.525) e così il tasso di positività risale sul 2,31% (ieri era del 1,35 %).