Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 febbraio: 474 nuovi casi, 18 i morti

Sono 474 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo gli ultimi dati resi noti dalla Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti. I tamponi effettuati da ieri sono stati 23.307. 2.119 i dimessi o guariti. In totale, in Sicilia, risultano ad oggi 29.906 positivi: 862 ricoverati in regime ordinario e 145 in terapia intensiva.

Attuali positivi: 29.906 (-1.663)

Deceduti: 3.981 (+18)

Dimessi/guariti: 114.692 (+2.119)

Ricoverati totali: 1.007 (-27)

Ricoverati in terapia intensiva: 145 (-5)

Totale casi: 148.579 (+474)

Tamponi: 2.252.267 (+23.307) –> si contano anche i tamponi rapidi