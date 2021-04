Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 aprile 2021: 1.148 nuovi casi, aumentano i guariti. La situazione a Palermo

Sono 1.148 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 25.779 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

VIDEO Coronavirus, Draghi non ci sta: “Con che coraggio vengono saltate le code per i vaccini?”

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 20 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 4,5%. Tornano ad aumentare i guariti: 2535, un boom rispetto ai 549 del giorno precedente. In lieve calo i ricoveri, – 7, per un totale di 1255; mentre aumentano le terapie intensive, +4, per un totale di 180.

Palermo è oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 431 nuovi contagi. A seguire Catania con 262, Messina con 125, Trapani, 108, Caltanissetta 64, Agrigento 49, Siracusa 49, Enna 34 e Ragusa 26.