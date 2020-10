Coronavirus Sicilia, il bollettino del 2 ottobre 2020: 140 nuovi casi di positività, altre 2 le vittime. A Palermo…

Il bollettino inerente la situazione dei contagi da Coronavirus in Sicilia aggiornato al 2 ottobre registra una situazione preoccupante.

Sono infatti 140 i nuovi casi accertati nell’isola a fronte di 26 pazienti guariti e purtroppo altri due soggetti deceduti. La provincia di Palermo si conferma la più colpita con altri 62 positivi nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime sale a 314 dall’inizio della pandemia, lieve decremento delle persone ricoverate con sintomi, ad oggi 303, quattro in meno rispetto alla giornata precedente. 21 i pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri. Sono 3.048 gli attuali positivi, di cui 2725 in isolamento fiduciario. Ecco i dati ripartiti per singola provincia: Palermo 62, Catania 36, Trapani 14, Messina 4, Siracusa 1, Enna 1, Ragusa 6, Agrigento 6, Caltanissetta 10.