Coronavirus Sicilia, il bollettino del 2 gennaio: 3.964 nuovi casi, 13 morti

I dati, aggiornati ad oggi domenica 2 gennaio, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

E' di 3.964 il totale dei nuovi casi registrati in Sicilia, con il tasso di positività sia schizzato al 17,3% contro il 10,2% di ieri. Le persone ricoverate in Sicilia sono 918, 811 delle quali in area medica e 107 in terapia intensiva, con 9 nuovi ingressi. I morti sono stati 13 e il numero delle vittime sale a quota 7.527.