Coronavirus Sicilia, il bollettino del 18 ottobre: 260 nuovi casi, 5 morti

I dati, aggiornato ad oggi lunedì 18 ottobre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

In Sicilia sono stati registrati 260 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 5 con il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 6.942. In ospedale presenti, ad oggi, 297 unità (+9), delle quali 254 in area medica e 43 in terapia intensiva (+1). I tamponi processati sono stati 10.960 e il tasso di positività sale al 2,4%. I guariti sono stati 407 e così al momento in Sicilia ci sono 7.544 positivi . Questo quanto si evince dal bollettino Covid del 18 ottobre diffuso dal ministero della Salute.