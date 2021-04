Coronavirus Sicilia, il bollettino del 18 aprile 2021: 875 nuovi casi. La situazione a Palermo

Sono 875 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 16.558 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 18 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi risale al 5,3%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 25.758. Calano i ricoveri: in totale 1.212, di cui 187 in terapia intensiva . 24.359 sono le persone in isolamento domiciliare. Ci sono da segnalare nuove 10 vittime ma è boom di guariti: 1.248. Rispetto a 7 giorni fa c’è il 9% in meno di casi

Palermo è oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 246 nuovi contagi. Catania 206, Siracusa 93, Messina 79, Ragusa 76, Caltanissetta 69, Agrigento 53, Trapani 33 e infine Enna con 20 nuovi casi.