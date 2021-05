Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 maggio 2021: 405 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 405 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 19.189 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 16 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta al 2,1%. Dunque prosegue il calo della curva epidemiologica nell’Isola, che da domani entrerà in zona gialla dopo oltre due mesi di zona arancione. Tre le vittime odierne del virus, mentre i guariti sono 765. In ospedale calano i ricoverati in regime ordinario: sono 812 in tutto, 21 in meno rispetto a ieri. Lieve aumento per quanto riguarda le terapie intensive: sono 118 i posti letto occupati (+4) con 6 ingressi giornalieri. Gli attuali positivi in Sicilia sono 17.159, di cui 16.229 in isolamento domiciliare

Di seguito la situazione delle province siciliane: Palermo 83, Catania 93, Messina 88, Siracusa 29, Trapani 22, Ragusa 31, Caltanissetta 16, Agrigento 8 e Enna 35.