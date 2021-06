Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 giugno: 168 nuovi casi, 8 i decessi

I dati aggiornati a mercoledì 16 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

Sono 168 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.420 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all'1,1% (ieri era all'1,3%). Attualmente ci sono 6.003 positivi al Covid di cui 292 ricoverati in ospedale, 36 in terapia intensiva e 5.675 in isolamento domiciliare. Salgono a 217.940 i guariti, mentre i decessi sono in totale 5.928. Da inizio pandemia sono state 229.871 le persone contagiate in Sicilia. Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.