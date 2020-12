Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 dicembre 2020: si registrano 1.065 nuovi casi, 29 i decessi

Sono 1.065 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.974 tamponi effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 16 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 35.176 le persone positive. In terapia intensiva i pazienti sono 183, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.188. Ci sono altre 31 vittime. Sono invece 1829 i pazienti guariti. Si registrano purtroppo 29 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che in Sicilia verranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per combattere il Covid da parte di Pfizer.