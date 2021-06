Coronavirus Sicilia, il bollettino del 15 giugno: 200 nuovi casi, 8 i decessi

I dati aggiornati a martedì 15 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

E' di 200il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 163 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 15.260, con un tasso di positività dell'1,31% (ieri era dell'1,6%). Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, i ricoverati con sintomi sono 309 (dieci in meno di ieri), ai quali vanno aggiunti i 34 pazienti nei reparti di terapia intensiva con 4 nuovi ingressi (ieri 39 ricoverati) per un totale di 343 posti letto occupati negli ospedali siciliani per casi Covid. In calo rispetto ai 358 di ieri. Ci sono altre otto vittime ma anche 456 guariti/dimessi. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 6.024 (ieri 6.273), così il totale degli attuali positivi arriva a 6.367 (ieri 6.631). Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.