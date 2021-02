Coronavirus Sicilia, il bollettino del 15 febbraio 2021: 332 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 332 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 18.637 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 15 febbraio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi è dell’1,78%, in calo rispetto a ieri. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 34.549. 1.035 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+5), di cui 165 in terapia intensiva (+0). 33.349 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 21, che porta il totale a 3.869 dall’inizio della pandemia nell’Isola.

Palermo e Catania sono la città in cui si registra l’incremento maggiore con 110 nuovi contagi. Seguono Messina con 51 nuovi casi, Caltanissetta con 19, Siracusa con 16, Enna con 10, Trapani con 9, Ragusa con 5 e Agrigento con 2.