Coronavirus Sicilia, il bollettino del 14 settembre 2020: 65 nuovi casi, in aumento i ricoveri

Sono 65 i nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri; 2.158 i tamponi processati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 14 settembre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 1842, 136 sono le persone ricoverate in ospedale (120 ieri), di cui 16 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). 1690 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 3172 i guariti (+24 rispetto a ieri), mentre i deceduti sono 292.

La Regione Siciliana ha comunicato che tra i 65 nuovi contagi, 6 sono migranti. Palermo resta la città in cui si registra l’incremento maggiore, con ben 43 nuovi casi. Poi, 4 ad Agrigento, 9 a Catania, 3 a Siracusa e 6 a Trapani.