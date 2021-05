Coronavirus Sicilia, il bollettino del 14 maggio 2021: 573 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 573 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 22.269 (ieri 20.207) i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 14 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta al 2,6% (ieri era al 3%). Dati che non lasciano più dubbi sull’ingresso in zona gialla dell’Isola a partire da lunedì. Sono 17 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto il numero di guariti: 1.712. Prosegue lo svuotamento dei reparti ospedalieri, con 46 persone in meno ricoverate in regime ordinario: ora sono 961. Calo minimo invece in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 120, quattro in meno di ieri. Gli attuali positivi scendono a quota 18.009.

Catania si conferma la più colpita al momento con 169 nuovi casi. Seguono con Palermo 140, Messina 65, Siracusa 52, Trapani 25, Ragusa 36, Caltanissetta 43, Agrigento 32, Enna 11.