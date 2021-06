Coronavirus Sicilia, il bollettino del 14 giugno: 163 nuovi casi, 7 i decessi

I dati aggiornati a lunedì 14 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

E' di 163 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 183 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 9.911, con un tasso di positività dell'1,6%. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, in aumento il numero di ricoverati in regime ordinario: sono 319 (9 in più rispetto a ieri) mentre cala il numero di pazienti in terapia intensiva che ad oggi sono 39 (-8). Nessun nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Calano gli attualmente positivi (91 persone in meno) determinando un numero complessivo di 6.631, di cui 6.273 in isolamento domiciliare. Questo quanto si evince dal bollettino Coronavirus odierno diramato dal ministero della Salute.