Coronavirus Sicilia, il bollettino del 14 aprile 2021: 1.542 nuovi positivi, la situazione a Palermo

Sono 1.542 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 29.503 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 14 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale dunque, al 5,2%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.132. Crescono i ricoveri: +16 rispetto alla giornata di ieri (in totale 1.230), di cui 185 in terapia intensiva (+9). 22.717 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 33, 412 i guariti.

Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 566 nuovi contagi. Catania 343, Agrigento 128, Messina 127, Siracusa 105, Trapani 104, Caltanissetta 79, Ragusa 58 ed Enna 32.