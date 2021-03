Coronavirus Sicilia, il bollettino del 12 marzo 2021: 679 nuovi casi, tasso di positività al 2,6%

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 12 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 13.796 di cui 13.024 in isolamento domiciliare. Da inizio della pandemia sono 159.544 le persone contagiate. Sono 671 i ricoverati in ospedale, 101 in terapia intensiva. Sono 13 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività registrato oggi è del 2,6 %, in lieve diminuzione rispetto a ieri (2,8%)

I casi città per città.

Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3.