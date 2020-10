Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 ottobre 2020: 285 i nuovi contagi, la situazione a Palermo e provincia

Sono 285 i nuovi casi di positività da Covid-19 in Sicilia.

Per quanto riguarda la situazione nell’isola, sono stati effettuati 7.741. Delle 285 positività ben 79 si sono verificate a Palermo e provincia, con due decessi che fermano il conteggio delle perdite per la giornata odierna. Il numero di guariti è di 41 e 387 (+11) le persone attualmente ricoverate in ospedale stanno facendo inevitabilmente scattare un grosso campanello d’allarme, per una situazione che si sta velocemente facendo sempre più grave. 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 12 Agrigento e Caltanissetta, 10 a Ragusa, 0 Enna.

Sono 1506 intanto i contagiati al Covid 19 a Palermo e provincia, di questi 847 solo nel capoluogo.

La provincia è divisa in distretti sanitari. Uno dei più colpiti è ovviamente quello di Palermo che al momento conta 891 positivi: 847 a Palermo, 29 a Villabate, 8 ad Altofonte e 7 a Monreale.