Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 luglio: 192 nuovi casi, 2 morti

I dati, aggiornati a oggi sabato 10 luglio, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

I morti sono stati 2, con il numero complessivo delle vittime siciliane del virus che sale così a 5.990. Il numero dei guariti è di 152 unità e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 3.547, 3.398 delle quali in isolamento domiciliare. Le persone complessivamente ricoverate è di 149, 18 delle quali in terapia intensiva. 131 in area medica. Questo quanto si evince dal bollettino covid del 10 luglio del ministero della Salute.