Coronavirus Sicilia, da lunedì sarà zona bianca: ecco cosa cambia nell’isola

Sicilia in zona bianca, c'è l'ok di Speranza: ecco cosa cambia da lunedì

Ad affermarlo il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Carte in regola per l'isola che riceve l'ok dalla cabina di regia ma che comunque verrà monitorata costantemente dal comitato tecnico scientifico, dato che i numeri non sono nettamente migliori rispetto alle altre regioni italiane. La Sicilia infatti ha un'incidenza nettamente più alta rispetto al resto del Paese, con 30,5 positivi ogni 100mila abitanti, superata di un soffio solo dalla Basilicata con 30,7. Al terzo posto c'è la Calabria con 24,9 casi. La regione con il valore più basso è la Liguria con 6,2 casi ogni 100 mila abitanti, e in tutte e regioni il valore non tocca mai il limite soglia dei 50 casi, con un valore medio nazionale 16.7 casi ogni 100 mila.