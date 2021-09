Coronavirus Sicilia, bollettino del 9 settembre: 929 nuovi casi, in calo i ricoveri

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a giovedì 9 settembre 2021

Processati 19.357 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 4,5%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a giovedì 9 settembre e diramato dal ministero della Salute. Per il secondo giorno consecutivo sono in discesa i posti letto occupati in ospedale: i ricoverati ordinari sono 809 (-14 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 117 (+1) con 7 nuovi ingressi.