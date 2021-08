Coronavirus Sicilia, bollettino del 30 agosto: 1.600 nuovi casi e boom di ricoveri

La progressione dei casi da Coronavirus preoccupa la Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a lunedì 30 agosto 2021

Nel primo giorno di zona gialla per l'Isola sono 1.600 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Processati 11.243 tamponi e la positività schizza al 14,23% Questo quanto si evince nel bollettino Covid aggiornato a lunedì 30 agosto diramato dal ministero della Salute. I ricoverati sono complessivamente 831 (ieri erano 806) con 116 ricoveri in terapia intensiva (ieri 108) con addirittura 14 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare invece si trovano 27.542 (ieri 26.510) e così il numero degli attuali positivi arriva 28.489 (ieri 27.424). In 526 sono stati dichiarati guariti e il totale da inizio pandemia arriva a 240.647. Ci sono però anche altre 9 vittime (per un totale di 6.323).