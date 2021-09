Coronavirus Sicilia, bollettino del 3 settembre: 1.348 nuovi casi e boom di guariti

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a venerdì 3 settembre 2021

Processati 21.978 tamponi con le positività che risalgono al 6,1%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid aggiornato a venerdì 3 settembre e diramato dal ministero della Salute. Dai dati divulgati, aumenta in modo consistente il numero dei guariti: 1.322 in un solo giorno. Mentre si registrano altre 21 decessi correlati al virus, non tutti però sono avvenuti oggi. Secondo quanto comunicato dalla Regione Siciliana, i morti di oggi sono 2; gli altri si riferiscono ai seguenti giorni: 6 il 2 settembre, 12 l'1 settembre e uno il 3 agosto. Migliora la situazione negli ospedali, dove i ricoveri tornano a scendere: sono 842 i pazienti in area medica (-7 rispetto a ieri) e 115 quelli in terapia intensiva (-3), con 12 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'isola sono invece 28.130, di cui 27.173 in isolamento domiciliare.