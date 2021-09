Coronavirus Sicilia, bollettino del 28 settembre: 553 nuovi casi, solo 11 a Palermo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a martedì 28 settembre 2021

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 526 (ieri 543), mentre 70 pazienti sono dislocati in terapia intensiva (con due nuovi ingressi) per un totale di 526 ospedalizzati (ieri 615). In isolamento domiciliare ci sono 16.001 persone (in calo rispetto alle 16.218 di ieri). Il totale degli attuali positivi è di 16.597 (ieri 16.883). Ben 776 pazienti sono stati dichiarati guariti, arrivando a 273.900 da inizio pandemia. Le vittime complessive sono invece 6.805. Tredici quelle riportate nel bollettino odierno ma dalla Regione si precisa che: tre sono riconducibili al 26 settembre, cinque al 25, 3 al 24, una al 23 e una al 22.