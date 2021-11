Coronavirus Sicilia, bollettino del 10 novembre: 572 nuovi casi, positività al 2,4%

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi, mercoledì 10 novembre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 572 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 23.284 i tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 2,4%. Gli attuali positivi ammontano così a 8.624. È quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Sul fronte ospedaliero sono adesso 380 le persone ricoverate (ieri 394). Di queste, 320 sono nei reparti ordinari e 50 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 8.301 persone, si registrano altre 9 vittime nell'Isola.