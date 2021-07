Coronavirus Sicilia, bollettino 9 luglio: 201 nuovi casi, la situazione a Palermo

Continua a risalire il numero di casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a venerdì 9 luglio 2021

Sono 201 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 9.999 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Contagi dunque in risalita nell'Isola, con il tasso di positività che si attesta al 2%. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 9 luglio 2021. I positivi al Covid-19 presenti sull'Isola sono adesso 3.509, di cui 128 ricoverati in ospedale (ordinari), 20 in terapia intensiva e 3.361 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 223.418, mentre i decessi a 5.988. Da inizio pandemia sono state 232.915 le persone contagiate dal Covid-19 in Sicilia.