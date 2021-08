Coronavirus Sicilia, bollettino 9 agosto: 923 nuovi casi, la situazione a Palermo

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Il ritorno della "zona gialla" nelle prossime settimane diventa concreto. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

Sono 923 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 17.356 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività si attesta a quota 5,3%. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 9 agosto 2021. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali siciliani sono 442 (ieri 418), ma vanno aggiunti i 52 pazienti in terapia intensiva (due in meno di ieri) con un nuovo ingresso per un totale di 494 ospedalizzati (ieri 472). Il numero delle persone in isolamento domiciliare è salito a 14.445 (ieri 13.605). Gli attuali positivi sono quindi 14.939 (ieri 14.077). Solo 59 persone sono state dichiarate guarite e il totale arriva così a 228.534 da inizio pandemia. Ci sono state altre due vittime per un totale di 6.088.