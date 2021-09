Coronavirus Sicilia, bollettino 8 settembre: 877 nuovi casi, ricoveri in netto calo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a mercoledì 8 settembre 2021

Processati 19.357 tamponi con il tasso di positività che risale al 4,5%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid-19 aggiornato a mercoledì 8 settembre e diramato dal ministero della Salute. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 120, con sei nuovi ingressi. Dai dati divulgati, i morti riportati sono 29 ma dal Ministero comunicano che si riferiscono anche a giorni precedenti, così suddivisi: uno è di oggi, sette si riferiscono a ieri, 14 registrati giorno 6 settembre, due giorno 5 settembre, 3 il giorno 3 settembre e infine due giovedì della scorsa settimana. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera: i posti letto occupati nelle aree non gravi sono 27 in meno rispetto a ieri (823), mentre nelle terapie intensive sono 116 le persone ricoverate, come 24 ore fa, con sei nuovi ingressi. Il totale degli attualmente positivi è di 28.016 persone, mentre al momento sono 27.077 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia è di 6.513.