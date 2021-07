Coronavirus Sicilia, bollettino 8 luglio: 219 nuovi casi, la situazione a Palermo

Continua a risalire il numero di casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a giovedì 8 luglio 2021

Sono 219 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 11.850 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. In risalita, dunque, i contagi nell'Isola e tasso di positività che raggiungendo l'1,8%. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 8 luglio 2021. I positivi al Covid-19 presenti sull'Isola sono adesso 3.457, 100 in più rispetto a ieri. Stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri: 128 ricoverati in regime ordinario (-1 rispetto a ieri) e 20 posti letto occupati in terapia intensiva (+1) con due nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.