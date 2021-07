Coronavirus Sicilia, bollettino 5 luglio: 58 nuovi casi, la situazione a Palermo

Casi di Coronavirus in calo in Sicilia: niente vittime, ma nell'Isola le uniche due terapie intensive d'Italia

Sono 58 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 7.803 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 5 luglio 2021. In calo, dunque, i contagi, con il tasso di positività allo 0,7%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 3.578. Negli ospedali la situazione è pressoché stabile: -3 ricoveri rispetto alla giornata di ieri (in totale 157), di cui 17 in terapia intensiva (+2). Nessun nuovo decesso, 43 i guariti.