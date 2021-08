Coronavirus Sicilia, bollettino 4 agosto: 809 nuovi casi, la situazione a Palermo

Continuano a risalire i casi da Coronavirus riscontrati in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a mercoledì 4 agosto 2021

Sono 808 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 15.589 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività scende lievemente a quota 5,1% (ieri 5,7%). Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 3 agosto 2021. Gli attuali positivi sono 12.095 con un aumento di altri 338 casi. Sono invece sei le vittime con il totale dei decessi che sale quindi a 6.062. Sul fronte ospedaliero sono adesso 351 i ricoverati in regime ordinario (-19), mentre quelli in terapia intensiva sono 36 (+4) con sei ingressi giornalieri. La Sicilia, alla luce di questi numeri, si avvicina al limite per il ritorno in zona gialla.