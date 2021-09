Coronavirus Sicilia, bollettino 30 settembre: 278 nuovi casi, zona bianca vicina

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a giovedì 30 settembre 2021

Sempre in discesa tutti gli altri parametri, cosicché appare inevitabile il ritorno alla zona bianca da lunedì 4 ottobre 2021: venerdì (domani) la decisione ufficiale della cabina di regia. Negli ospedali calano sia i ricoverati non gravi, che restano 507 (-19 rispetto a ieri), sia quelli in terapia intensiva: dove ci sono 65 pazienti (-5) e dove non si registra nessun nuovo ingresso. Sono ben 1.601 le persone guarite, con gli attuali positivi che diventano 15.267 (-1330). I decessi comunicati sono 7, ma la Regione comunica che due sono riferiti a ieri (28 settembre), 3 al 27, uno al 26 e uno al 13.