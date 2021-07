Coronavirus Sicilia, bollettino 30 luglio: 724 nuovi casi, la situazione a Palermo

Continua a risalire l'indice Rt sui casi da Coronavirus riscontrati in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a venerdì 30 luglio 2021

Sono 724 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 13.233 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività raggiunge quota 5,4%. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 30 luglio 2021. I ricoverati con sintomi sono 268 (uno in più di ieri), ai quali si devono aggiungere trenta pazienti (ieri 29) in terapia intensiva con tre nuovi ingressi. Quindi negli ospedali siciliani ci sono complessivamente 298 letti occupati da degenti con il Covid. In isolamento domiciliare ci somo 9.697 persone e quindi il totale degli attuali positivi in Sicilia è di 9.995 persone (ieri 9.475). Si registrano purtroppo altre 4 vittime e così il totale da inizio pandemia arriva a 6.043. I 200 nuovi guariti invece portano il dato complessivo a 226.021.