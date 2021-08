Coronavirus Sicilia, bollettino 3 agosto: 809 nuovi casi, la situazione a Palermo

Continuano a risalire i casi da Coronavirus riscontrati in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a martedì 3 agosto 2021

Sono 809 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 14.296 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività raggiunge quota 5,7% (ieri 3,4%). Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 3 agosto 2021. Crescono i ricoverati con sintomi (+18), mentre si registrano ancora 6 nuovi decessi. I guariti in un solo giorno sono stati 395. Sale ancora la percentuale di posti letto occupati in regime ordinario: adesso è l'11,4% mentre in terapia intensiva è il 4,7%. Attualmente ci sono 11.757 positivi in Sicilia, di cui 338 ricoverati in ospedale (ordinari), 32 in terapia intensiva e 11.387 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 226.799 e i decessi a 6.056. Da inizio pandemia sono state 244.612 le persone contagiate in Sicilia.