Coronavirus Sicilia, bollettino 29 giugno: 99 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati, aggiornati ad oggi martedì 29 giugno, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 25 giugno 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi che si attesta sullo 0,6%. Sono 2 i morti registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola, mentre i guariti sono 222. Attualmente ci sono 4.227 positivi al Covid-19 nell'Isola, di cui 162 ricoverati in ospedale (ordinari), 24 in terapia intensiva e 4.041 in isolamento domiciliare. Sono 221.360 in totale i guariti mentre i decessi 5.967. Da inizio pandemia sono 231.554 i casi registrati in Sicilia.