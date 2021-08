Coronavirus Sicilia, bollettino 27 agosto: 1681 nuovi casi, lunedì sarà zona gialla

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 778 (ieri 752), mentre in terapia intensiva ci sono 103 pazienti (come ieri ma con otto nuovi ingressi). Complessivamente in ospedale ci sono 881 positivi (ieri 855). In isolamento domiciliare invece sono 25.644 cittadini. Sommando tutti i dati emerge che in Sicilia gli attuali positivi al virus sono 26.525 (ieri 26.110).