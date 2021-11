Coronavirus Sicilia, bollettino 26 novembre: 809 nuovi casi, salgono i contagi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a venerdì 26 novembre 2021

Sono 809 i nuovi positivi in Sicilia, individuati su tamponi effettuati, dai quali si evince un tasso di positività che raggiunge il 3 %. Nei reparti ordinari ci sono 371 persone ricoverate (-5 rispetto a ieri), e in terapia intensiva 43 con 2 soli nuovi ingressi. I decessi comunicati dal ministero della Salute sono 6. I guariti sono 868, per cui gli attuali positivi diventano 11.239 (-65).