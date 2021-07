Coronavirus Sicilia, bollettino 26 luglio: 457 nuovi casi, la situazione a Palermo

Continua a risalire l'indice Rt sui casi da Coronavirus riscontrati in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 26 luglio 2021

Sono 457 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 6.395 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività schizza a quota 7,1%. Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 26 luglio 2021. I ricoverati con sintomi da Coronavirus nei reparti ordinari degli ospedali sono 216 (ieri 192), 28 pazienti sono in terapia intensiva (ieri 29) con nessun nuovo ingresso, per un totale di 244 letti occupati (ieri 221). In isolamento domiciliare ci sono 8.123 persone (ieri 7.700). Il totale degli attuali positivi nell'Isola è quindi di 8.367. Undici persone sono state dichiarate guarite, portando il totale da inizio pandemia 225.162. Fortunatamente non ci sono nuove vittime e il conteggio complessivo resta fermo a 6.024.