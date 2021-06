Coronavirus Sicilia, bollettino 25 giugno: 67 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati inerenti l'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia: il bollettino completo aggiornato a venerdì 25 giugno 2021

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 25 giugno 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi che si attesta sullo 0,6%. Sono 6 i morti registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola. I ricoverati in regime ordinario sono 175, 10 in meno rispetto a quanto riportato nel bollettino di ieri; in terapia intensiva si trovano invece 23 pazienti, -4 rispetto a ieri. Non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione. Attualmente sono 4.753 le persone contagiate dal Covid-19.