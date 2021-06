Coronavirus Sicilia, bollettino 23 giugno: 158 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati aggiornati a mercoledì 23 giugno, relativi alla situazione epidemiologica nell'Isola

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 23 giugno 2021. Alto il numero di contagi nell'Isola, con il rapporto tra contagiati e tamponi che si attesta sull'1,3%. La Sicilia anche oggi è prima sia per contagi, che per numero di decessi, sono 6 i morti registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola. Calano ancora i ricoveri (-20) e salgono i guariti (+453). Attualmente sono 4.908 le persone contagiate dal Covid, di cui 206 ricoverate in ospedale (ordinari), 25 in terapia intensiva e 4.677 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 220.104 e i decessi a 5.951. Da inizio pandemia sono 230.963 le persone contagiate in Sicilia.