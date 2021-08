Coronavirus Sicilia, bollettino 23 agosto: 1.121 nuovi casi, la situazione a Palermo

La progressione dei casi di Coronavirus torna a preoccupare la Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino odierno

Sono 1.121 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 12.565 tamponi processati, con un tasso di positività che risale all' 8,9% . E' quello che viene fuori dal consueto bollettino diramato oggi, lunedì 23 agosto, dal ministero della Salute sulla situazione Coronavirus.

L'altro dato allarmante riguarda gli ingressi nelle terapie intensive: ben 12 nuovi nelle ultime 24 ore, con i posti letto occupati che salgono a quota88 (+4 rispetto a ieri). In regime ordinario invece si trovano 729 pazienti (+25 rispetto a ieri). Sono invece 415 i guariti e 7 nuovi decessi, per cui il totale degli attuali positivi sale a 24.146 (+686). Nel bollettino odierno però la Regione segnala 20 decessi, gli altri - precisa una nota - sono riferiti 7 al 21 agosto, 4 al 20, 1 al 19 e 1 al 6 luglio. In totale le vittime del Covid-19 salgono a 6.239.