Coronavirus Sicilia, bollettino 22 settembre: 414 nuovi casi, ricoveri sempre in calo

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a mercoledì 22 settembre 2021

Ancora in calo le positività al coronavirus in Sicilia. E' di 414 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore. Processati 17.969 tamponi con il tasso di positività che scende al 2,3%. Questo è quanto si evince dal bollettino aggiornato a mercoledì 22 settembre e diramato dal ministero della Salute. Prosegue il calo della curva epidemiologica e anche dell'incidenza dei contagi per 100 mila abitanti, scesa a quota 84. Altre 18 le vittime (6 del 21 settembre, 6 del 20 settembre, 2 del 18 settembre, 2 del 17 settembre, 1 del 16 settembre e 1 del 25 dicembre 2020), 1.602 invece i guariti.