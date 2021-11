Coronavirus Sicilia, bollettino 22 novembre: 514 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, lunedì 22 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 514 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. I contagi sono stati individuati su 13.927 tamponi processati, con un tasso di positività che passa al 3,6%. I ricoverati aumentano dai 379 di ieri ai 393 di oggi (+14) mentre in terapia intensiva ci sono 41 pazienti (1 in più di 24 ore fa). Al momento in isolamento domiciliare si trovano 10.385 persone. Il totale degli attualmente positivi sale a 10.778. Per quanto riguarda i decessi oggi non è stata riportata nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore.