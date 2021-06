Coronavirus Sicilia, bollettino 22 giugno: 133 nuovi casi, la situazione a Palermo

La Sicilia torna sopra i 100 nuovi casi ma solo 5 a Palermo. L'Isola prima in Italia per numero di decessi

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 22 giugno 2021. Risalgono, dunque, i contagi nell'Isola, con il rapporto tra contagiati e tamponi che riale all'1,5%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 5.209. di cui 226 ricoverati in ospedale (ordinari), 25 in terapia intensiva, 4.958 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 219.651 mentre i decessi a 5.945. Da inizio pandemia sono state 230.805 le persone contagiate dal Coronavirus. I nuovi decessi sono 7.