Coronavirus Sicilia, bollettino 21 settembre: 492 nuovi casi, in calo i ricoveri

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a martedì 21 settembre 2021

Calo delle positività al coronavirus in Sicilia. E' di 492 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore. Processati 17.814 tamponi con il tasso di positività che scende al 2,7%. Questo è quanto si evince dal bollettino aggiornato a martedì 21 settembre e diramato dal ministero della Salute. Continua il trend che vede in miglioramento della situazione all'interno degli ospedali. Nei reparti ordinari restano ricoverate 646 persone (-14 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ce ne sono 90 (-6). I nuovi ingressi in area critica sono invece 4. Quest'ultimo era l'unico indicatore col segno "più" nella settimana precedente, cosa diversa invece del saldo dei posti letto occupati. Scendono ancora gli attuali positivi, che diventano 20.439 (-603) per effetto dei 1.072 guariti. Sul fronte decessi, oggi ne vengono comunicati 23: la Regione precisa che uno è da riferirsi a giorno 21 settembre, uno al 20, 12 al 19, 3 al 18, 2 al 17, uno al 5, uno al 4, uno al 22 agosto e uno addirittura al 15 agosto.