Coronavirus Sicilia, bollettino 21 novembre: 567 nuovi casi, ospedali sotto controllo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, domenica 21 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 567 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. I contagi sono stati individuati su 22.766 tamponi processati, con un tasso di positività che passa al 2,5%. Situazione ospedaliera che resta sotto controllo. Nonostante l'aumento dei contagi i ricoverati in regime ordinario calano. E passano dai 386 di ieri ai 379 di oggi (-7) mentre in terapia intensiva ci sono 40 pazienti (4 in più di 24 ore fa). Al momento in isolamento domiciliare si trovano 10.003 persone. Il totale degli attualmente positivi sale a 10.382. Per quanto riguarda i decessi oggi ne sono stati comunicati nove, tre riferiti al 19 novembre, uno al 9 giugno, uno al 12 maggio e uno al 26 aprile.