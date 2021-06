Coronavirus Sicilia, bollettino 21 giugno: 85 nuovi casi, la situazione a Palermo

Scende sotto quota 100 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia: sono 85. Crolla anche il tasso di positività

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 21 giugno 2021. Crollano, dunque, i contagi, con il rapporto tra contagiati e tamponi che scende allo 0,5%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 5.509. In calo anche i ricoveri: -3 rispetto alla giornata di ieri (in totale 262), di cui 25 in terapia intensiva (-1). 5.247 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 2, 134 i guariti.