Coronavirus Sicilia, bollettino 20 settembre: 514 nuovi casi, ricoveri stazionari

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a lunedì 20 settembre 2021

Lieve aumento delle positività al coronavirus in Sicilia. E' di 514 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore. Processati 12.507 tamponi con il tasso di positività che risale al 4,1%. Questo è quanto si evince dal bollettino aggiornato a lunedì 20 settembre e diramato dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi del virus nei reparti ordinari sono 660 (ieri 657) mentre in terapia intensiva ci sono 96 pazienti con due nuovi ingressi (ieri 101 posti occupati). Complessivamente gli ospedalizzati con sintomi Covid sono 756. In isolamento domiciliare ci sono 20.286 persone (ieri 20.278). Il totale degli attuali positivi è pari a 21.042 ieri (21.036). Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite 501 persone e così il totale dall'inizio della pandemia è di 265.917. Il bollettino riporta poi sette nuove vittime (bilancio complessivo di 6.700). Dalla Regione precisano però che un decesso è riferibile a ieri, quattro sono del 18 settembre, due del 7.